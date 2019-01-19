От минус 2 до плюс 3 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 20 февраля

В Амурской области 20 февраля установится небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, с усилением до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 13…18, при прояснении будет минус 23…28. Днем термометры покажут от минус 2 до плюс 3, по востоку при облачности будет минус 7…12.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Западный ветер ночью подует со скоростью 3-8 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Термометры ночью покажут минус 14…16, днем будет плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.