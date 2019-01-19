Правительство Амурской области просит проголосовать за меры по развитию ДФО

Правительство Амурской области приглашает всех амурчан принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов России. Рейтинг мер будет определяться по тематическим группам в соответствии с теми блоками, которые выделены в качестве ключевых на платформе, а также в рамках региональных групп, то есть среди пользователей, представляющих регион, по развитию которого были поданы конкретные предложения. С 18 февраля открыты голосования в тематическом блоке по направлениям – работа региональных и муниципальных органов власти, дальневосточный гектар, экология. В дальнейшем появятся и другие тематические и региональные блоки.

Портал дв2025.рф заработал 15 декабря. За полтора месяца в системе зарегистрировались больше 61 000 пользователей, которые оставили почти 15 000 предложений. Сбор предложений продолжится до 1 апреля 2019 года. Поступившие предложения учтут при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Как пояснили в Минвостокразвития, те предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут прорабатываться дальше. На сегодняшний день 3 000 предложений, оставленных на сайте, касаются развития всех регионов Дальнего Востока, 2 359 – Хабаровского края, 2 213 – Забайкальского края, 3 027 – Якутии, 1 441 – Бурятии, 613 – Амурской области, 582 – Магаданской области, 485 – Еврейской автономной области, 329 – Камчатского края, 276 - Приморского края, 268 – Чукотского автономного округа, 113 – Сахалинской области.

ВЦИОМ обрабатывает всю базу предложений и выбирает из них уникальные, которые не повторяют другие. Голосования пройдут по обработанной базе. «Будет проведен анализ. Важно не только, какие именно предложения оставляют, но и то, как они распределяются по проблемам, это дает представление о том, какие проблемы в большей степени волнуют население. В дальнейшем предложения могут быть трансформированы в мероприятия программы», – рассказали в Минвостокразвития.

Все собранные предложения рассмотрят и рабочие группы в регионах. В каждом регионе их три: по экономике, законодательству и социальной сфере. Они также учитывают собранные предложения в рамках своей работы. Внесенные предложения также рассматриваются в Общественной палате Российской Федерации на площадках Общественных палат регионов.

Кроме того, с 15 января по 15 февраля главы муниципалитетов встречались с людьми и собирали предложения на личных встречах. Состоялось более 2 000 встреч, около 600 из них в Приамурье, в них приняли участие более 19 000 человек. Все предложения также проанализируют.

Предполагается, что сайт будет работать и после 1 апреля с небольшими изменениями. «Регулярный сбор предложений от жителей Дальнего Востока может стать индикатором проблем по территориям, который поможет понять и самим регионам какие у них есть текущие вопросы», – добавили в Минвостокразвития.

Чтобы оставить свое предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте дв2025.рф, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Эта информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, не ограниченно. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта или территории.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.