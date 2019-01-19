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19февраля
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сегодня, 12:12 16

Правительство Амурской области просит проголосовать за меры по развитию ДФО

Правительство Амурской области просит проголосовать за меры по развитию ДФО

На портале дв2025.рф началось голосование за предложенные меры по развитию Дальнего Востока. Оно позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер, которые должны быть предусмотрены нацпрограммой развития ДФО.

Правительство Амурской области приглашает всех амурчан принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов России. Рейтинг мер будет определяться по тематическим группам в соответствии с теми блоками, которые выделены в качестве ключевых на платформе, а также в рамках региональных групп, то есть среди пользователей, представляющих регион, по развитию которого были поданы конкретные предложения. С 18 февраля открыты голосования в тематическом блоке по направлениям – работа региональных и муниципальных органов власти, дальневосточный гектар, экология. В дальнейшем появятся и другие тематические и региональные блоки.

Портал дв2025.рф заработал 15 декабря. За полтора месяца в системе зарегистрировались больше 61 000 пользователей, которые оставили почти 15 000 предложений. Сбор предложений продолжится до 1 апреля 2019 года. Поступившие предложения учтут при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Как пояснили в Минвостокразвития, те предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут прорабатываться дальше. На сегодняшний день 3 000 предложений, оставленных на сайте, касаются развития всех регионов Дальнего Востока, 2 359 – Хабаровского края, 2 213 – Забайкальского края, 3 027 – Якутии, 1 441 – Бурятии, 613 – Амурской области, 582 – Магаданской области, 485 – Еврейской автономной области, 329 – Камчатского края, 276 - Приморского края, 268 – Чукотского автономного округа, 113 – Сахалинской области.

ВЦИОМ обрабатывает всю базу предложений и выбирает из них уникальные, которые не повторяют другие. Голосования пройдут по обработанной базе. «Будет проведен анализ. Важно не только, какие именно предложения оставляют, но и то, как они распределяются по проблемам, это дает представление о том, какие проблемы в большей степени волнуют население. В дальнейшем предложения могут быть трансформированы в мероприятия программы», – рассказали в Минвостокразвития.

Все собранные предложения рассмотрят и рабочие группы в регионах. В каждом регионе их три: по экономике, законодательству и социальной сфере. Они также учитывают собранные предложения в рамках своей работы. Внесенные предложения также рассматриваются в Общественной палате Российской Федерации на площадках Общественных палат регионов.

Кроме того, с 15 января по 15 февраля главы муниципалитетов встречались с людьми и собирали предложения на личных встречах. Состоялось более 2 000 встреч, около 600 из них в Приамурье, в них приняли участие более 19 000 человек. Все предложения также проанализируют.

Предполагается, что сайт будет работать и после 1 апреля с небольшими изменениями. «Регулярный сбор предложений от жителей Дальнего Востока может стать индикатором проблем по территориям, который поможет понять и самим регионам какие у них есть текущие вопросы», – добавили в Минвостокразвития.

Чтобы оставить свое предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте дв2025.рф, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Эта информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.

Количество предложений, которые может оставить пользователь, не ограниченно. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населенного пункта или территории.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума. Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

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#Дальний Восток #областная власть

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Комментарии
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  • Раззява

    Раззява
    2 часа назад

    А зачем нужно Минвостокразвития, если они не знают чё делать?

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    щас народные предложения за свои выдадут

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Раззява

    А зачем нужно Минвостокразвития, если они не знают чё делать?



    Как это зачем?

    - Создавать видимость работы правительства

    - Обеспечивать семью и детей

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    РаззяваА зачем нужно Минвостокразвития, если они не знают чё делать?


    Ты думаешь Путин или Медведев, знают что делать?

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Рив ты напиши что им делать то надо

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    ДемидычРив ты напиши что им делать то надо


    На пенсию, однозначно, и одну и второму.

    Одному по старости, второму по слабоумию.

  • Изумруд

    Изумруд
    2 часа назад

    Рив Норин

    Демидыч

    Рив ты напиши что им делать то надо



    На пенсию, однозначно, и одну и второму. Одному по старости, второму по слабоумию.


    +++++++++ причем, на ту пенсию, которую получает народ

  • Изумруд

    Изумруд
    2 часа назад

    "правительство просит" - уже смешно

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    НАдо отбирать не уникальные , а те, которые предлагает большинство народа - возврат пригородных поездов, к примеру, НАХЕР БЫ СДАЛАСЬ ВСЯ ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ!,

  • Борис82

    Борис82
    51 минута назад

    Начнем с увольнения медведева и путина.

  • LT

    LT
    30 минут назад



    Оно позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер, которые должны быть предусмотрены нацпрограммой развития ДФО



    у них фантазия закончилась , не знают че еще наплести, у народа спрашивают, балоболки.



  • LT

    LT
    27 минут назад

    Борис82

    Начнем с увольнения медведева и путина.



    надо будет предварительно распечатать все их обещания и накормить ими перед увольнением, как они 20 лет с народом поступали.

  • LexA

    LexA
    26 минут назад

    Выдавайте продуктовые наборы на человека от 15 тыс руб на еду и порошки. и оплачивайте коммуналку. тогда люди останутся

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    LexA

    Выдавайте продуктовые наборы на человека от 15 тыс руб на еду и порошки. и оплачивайте коммуналку. тогда люди останутся



    А для чего тут оставаться?



    И что это за "порошки"?



  • LT

    LT
    9 минут назад

    Tуман

    LexA

    Выдавайте продуктовые наборы на человека от 15 тыс руб на еду и порошки. и оплачивайте коммуналку. тогда люди останутся



    А для чего тут оставаться?

    И что это за "порошки"?



    специальные, чтоб тут остаться хотелось.

    хорошее предложение кстати я за.

    в депрессивных регионах всем выдавать по 15 тыс на еду и плюс порошки антидепрессивные.

  • хаййп

    хаййп
    4 минуты назад

    За путина тоже просили проголосовать, говорили, вот станет путин президентом и будет развитие, и вот он стал, и ни какого развития нет, скорее наоборот. И здесь будет такая же ситуация.

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