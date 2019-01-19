Благовещенцы смогут подготовиться к «Тотальному диктанту» на бесплатных курсах

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Как говорится в сообщении вуза, курсы по подготовке к всемирной акции «Тотальный диктант» пройдут в 100 городах России и мира. Занятия будут проводить в 14 странах: России, Абхазии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Израиле, Италии, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, ОАЭ, Финляндии, Франции и Эстонии.

Программа курсов рассчитана на семь занятий длительностью два часа. Участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет «Тотального диктанта», ядро которого находится в Новосибирском государственном университете. Финальное, восьмое занятие – работа над ошибками по тексту диктанта, которая будет проведена уже после проверки работ, 26 апреля.

«Восемь занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта totaldict.ru, где в формате вебинаров можно подготовиться к "Тотальному диктанту". В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек», – рассказывает председатель экспертного совета Наталья Кошкарёва.

В Благовещенске всех, кто хочет повысить уровень своей грамотности, ждут по пятницам в 18:15 в 3-й лекционной аудитории главного корпуса АмГУ. Мини-диктанты каждого из занятий для слушателей курсов прочитают теле- и радиожурналисты благовещенских СМИ. По итогам закрытого голосования одному из приглашенных журналистов будет предложена роль диктора в аудитории «Тотального диктанта» 13 апреля. Расписание и анонсы занятий можно найти на благовещенской странице сайта totaldict.ru.

Тотальный диктант 13 апреля напишут около 1 000 городов по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Таллин, где на главной площадке свой текст прочитает Павел Басинский. Регистрация на диктант откроется на сайте totaldict.ru в начале апреля.