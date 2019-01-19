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19февраля
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сегодня, 12:07 1

В Амурской области пенсионер незаконно хранил боеприпасы

В Амурской области пенсионер незаконно хранил боеприпасы
Фото: severpost.ru

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте обнаружили в доме у 65-летнего жителя Амурской области 42 незарегистрированных патрона. Пенсионер хранил боеприпасы, не имея соответствующего разрешения.

По информации транспортной полиции, обнаруженные патроны были калибра 5,6 для огнестрельного нарезного охотничьего ружья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    На патронах фамилий еще не было местных чиновников?

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