В Амурской области пенсионер незаконно хранил боеприпасы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте обнаружили в доме у 65-летнего жителя Амурской области 42 незарегистрированных патрона. Пенсионер хранил боеприпасы, не имея соответствующего разрешения.

По информации транспортной полиции, обнаруженные патроны были калибра 5,6 для огнестрельного нарезного охотничьего ружья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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Екатерина PL