Ветхие и аварийные дома выделят в отдельные программы, ветхие будут ремонтировать

Жилые дома в России, которые официально получат статус ветхих, планируется приводить в порядок в рамках программы капремонта. К ветхим домам предполагается относить здания с ограниченно работоспособным техническим состоянием строительных конструкций.

Об этом в интервью «РИА Недвижимость» рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

В декабре 2018 года Минстрой России предложил законодательно разграничить статусы ветхого и аварийного жилья. Согласно предложению ведомства, основанием для признания многоквартирного дома аварийным является техническое состояние, характеризующееся опасностью обрушения или потерей устойчивости здания. Ветхими будут считаться здания, которые еще можно привести в порядок.

«Мы считаем, что в ветхом жилом фонде можно жить, но при этом требуются отдельные мероприятия по его капитальному ремонту. В отличие от аварийного жилья, которое просто небезопасно для жизни граждан, ветхое представляет собой здание с ограниченным ресурсом использования несущих конструкций. Ими можно пользоваться, но надо отремонтировать», – пояснил Егоров.

По его словам, состояние ветхих домов в России будет мониториться отдельно, и ремонтироваться подобное жилье будет в рамках программы капремонта, но при этом каждый год по отдельной подпрограмме.

«Сейчас программа капремонта по каждому дому формируется на 30 лет, и в ней описано, когда и что нужно делать с каждой системой. Если же дом попадет в число ветхих, то мероприятия по капремонту в нем будут проходить каждый год», – уточнил чиновник.

Он сообщил, что постановление правительства, вводящее категорию ветхих домов, планируется выпустить в первой половине 2019 года, а позже кабинет министров инициирует законопроект о внесении поправок в Градостроительный кодекс, чтобы описать порядок ремонта ветхого жилья.

Решать, можно ли дом признать ветхим, будут специальные комиссии в регионах, аналогичные тем, что признают дома аварийными, добавил замминистра.