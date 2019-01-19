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19февраля
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сегодня, 12:10 10

Ветхие и аварийные дома выделят в отдельные программы, ветхие будут ремонтировать

Ветхие и аварийные дома выделят в отдельные программы, ветхие будут ремонтировать
Фото: www.amur.info

Жилые дома в России, которые официально получат статус ветхих, планируется приводить в порядок в рамках программы капремонта. К ветхим домам предполагается относить здания с ограниченно работоспособным техническим состоянием строительных конструкций.

Об этом в интервью «РИА Недвижимость» рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

В декабре 2018 года Минстрой России предложил законодательно разграничить статусы ветхого и аварийного жилья. Согласно предложению ведомства, основанием для признания многоквартирного дома аварийным является техническое состояние, характеризующееся опасностью обрушения или потерей устойчивости здания. Ветхими будут считаться здания, которые еще можно привести в порядок.

«Мы считаем, что в ветхом жилом фонде можно жить, но при этом требуются отдельные мероприятия по его капитальному ремонту. В отличие от аварийного жилья, которое просто небезопасно для жизни граждан, ветхое представляет собой здание с ограниченным ресурсом использования несущих конструкций. Ими можно пользоваться, но надо отремонтировать», – пояснил Егоров.

По его словам, состояние ветхих домов в России будет мониториться отдельно, и ремонтироваться подобное жилье будет в рамках программы капремонта, но при этом каждый год по отдельной подпрограмме.

«Сейчас программа капремонта по каждому дому формируется на 30 лет, и в ней описано, когда и что нужно делать с каждой системой. Если же дом попадет в число ветхих, то мероприятия по капремонту в нем будут проходить каждый год», – уточнил чиновник.

Он сообщил, что постановление правительства, вводящее категорию ветхих домов, планируется выпустить в первой половине 2019 года, а позже кабинет министров инициирует законопроект о внесении поправок в Градостроительный кодекс, чтобы описать порядок ремонта ветхого жилья.

Решать, можно ли дом признать ветхим, будут специальные комиссии в регионах, аналогичные тем, что признают дома аварийными, добавил замминистра.

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#строительство

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Комментарии
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  • Раззява

    Раззява
    3 часа назад

    грань между ветхим и аварийным - совершенно никакая. Егорова высечь палками на Красной площади и вместе с семейством заселить в барак.

  • LT

    LT
    3 часа назад



    Ветхие и аварийные дома выделят в отдельные программы, ветхие будут ремонтировать



    А определять так: Если в центре города барак - значит аварийный, если на окраине то ветхий

  • Раззява

    Раззява
    3 часа назад

    LT



    Ветхие и аварийные дома выделят в отдельные программы, ветхие будут ремонтировать



    А определять так: Если в центре города барак - значит аварийный, если на окраине то ветхий



    да конечно, ага .... и так с очередью на переселение с аварийных справится не могут + там же ещё сироты с требованиями жилья = все в ветхое перекинут и делу край.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    Зам.Министра в барак ,ветхий,пусть живёт,и прожиточный минимум,маразм у него в голове ,умник

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Через полгода будет сенсационнное заявление от правительства: "В России решена проблема аварийных домов!".

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    2 часа назад

    Минстрой стабилен! Уже много лет удерживает статус "одноклеточное министерство"! На минутку: понятие "ветхое жилье" в законодательстве не существует с 2010 года. Браво, олени.

  • LT

    LT
    1 час назад

    ARCHITECTOR1100

    Минстрой стабилен! Уже много лет удерживает статус "одноклеточное министерство"! На минутку: понятие "ветхое жилье" в законодательстве не существует с 2010 года. Браво, олени.



    так введут,долго ли, бешенный принтер у нас в стране работает дай бох, в отличие от всего остального

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Если же дом попадет в число ветхих, то мероприятия по капремонту в нем будут проходить каждый год», – уточнил чиновни".

    За чей счет банкет?...

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    31 минута назад

    Ща процентов эдак 70-80 признают ветхим, и потекут откаты нескончаемой рекой в карманы чинарей, и итог будет стандартный: из ста ярдов запланированных на капремонт самых настоящих трупаков (в техническом смысле), фактически будет потрачен ОДИН ярд. 99 растворится по пути из Москвы к месту назначения денег. Примеры: БГЭС, НБГЭС, Восточный, ГПЗ, перинатальный центр... Продолжите, кому не лень...

  • Noir

    Noir
    8 минут назад

    Вкратце вся новость: чиновники нашли быстрый способ опустошить фонд капремонта.

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