Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 0

Благовещенец атаковал инспектора ДПС и получил условный срок

Благовещенец атаковал инспектора ДПС и получил условный срок
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в применении насилия к инспектору ДПС.

Это происшествие случилось в Благовещенске в июле 2018 года. Инспекторы ДПС прибыли по одному из адресов, где автомобиль-эвакуатор осуществлял погрузку легковушки Toyota Chaser. Там же находился мужчина, который препятствовал погрузке машины – знакомый горожанина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых.

Один из инспекторов представился этому мужчине, потребовал прекратить. Тогда горожанин решил вмешаться в происходящее. Он подбежал к инспектору и нанес ему удар рукой в голову. Это обернулось сотрясением мозга у полицейского.

Нападавшего приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 681

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия 6

Осужден виновник ДТП с погибшим и пострадавшими в Белогорске
Происшествия

Уголовные дела руководителей компаний «НЭП» и «Хуа Син» направили в суд
Происшествия 57

Убийце женщины в детском садике Благовещенска дали 10 лет
Происшествия 18

Константин Варламов: я наказал себя сам
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь