Благовещенец атаковал инспектора ДПС и получил условный срок

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Мужчина был признан виновным в применении насилия к инспектору ДПС.

Это происшествие случилось в Благовещенске в июле 2018 года. Инспекторы ДПС прибыли по одному из адресов, где автомобиль-эвакуатор осуществлял погрузку легковушки Toyota Chaser. Там же находился мужчина, который препятствовал погрузке машины – знакомый горожанина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых.

Один из инспекторов представился этому мужчине, потребовал прекратить. Тогда горожанин решил вмешаться в происходящее. Он подбежал к инспектору и нанес ему удар рукой в голову. Это обернулось сотрясением мозга у полицейского.

Нападавшего приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.