Фонтан-водопад и рампа для скейтборда: в Белогорске благоустраивают парк

Белогорцы определили 17 культурных, спортивных и рекреационных объектов на территории бывшего парка, которые предстоит создать. Город участвует во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

«Завершился опросный этап, который заключался в выборе мероприятий по созданию комфортной городской среды. С 16 января по 14 февраля поступило 29,3 тысячи предложений. Участие приняли более 18,5 тысячи человек», – рассказала начальник отдела благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова.

По итогу голосования 15 февраля на совещании общественной комиссии были отобраны объекты, набравшие наибольшее количество голосов: фонтан-водопад, колесо обозрения, танцевальная площадка, ландшафтный дизайн, малые архитектурные зоны, памятный знак городам-побратимам (Белогорск, Амурская область – Белогорск, Крым), открытый кинотеатр, детская игровая площадка, спортивная площадка, велосипедные дорожки, рампа для скейтборда, пешеходные дорожки, скамьи, урны, освещение, кафе.

«Следующим этапом, до 15 марта, будет формирование проекта создания комфортной городской среды для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов. После рассмотрения проекта межведомственной комиссией заявка на конкурс будет направлена в Минстрой России», – добавила Наталья Башкирова.