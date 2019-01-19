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19февраля
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сегодня, 11:41 0

Амурчанин съехал из съемного жилья, оставив после себя труп

Амурчанин съехал из съемного жилья, оставив после себя труп
Фото: 1ul.ru

Прокурор Белогорского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Мужчина убил знакомую, а ее тело спрятал в подвале частного дома, который он арендовал.

Следствием установлено, что житель района, ранее судимый за аналогичное преступление, проживал в съемном жилье в селе Васильевка Белогорского района. В этом доме он распивал спиртное со знакомой, в ходе застолья между собутыльниками возникла ссора. В результате он избил женщину кочергой по голове, отчего та скончалась на месте.

Амурчанин, желая скрыть преступление, спрятал тело в подвал частного дома и, сдав съемное жилье, выехал за пределы района к родственнице, где и был обнаружен сотрудниками полиции.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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