Мужчина «под веществами» сломал почтовый ящик в благовещенской многоэтажке (видео)

В Благовещенске камера видеонаблюдения, установленная в подъезде многоэтажного жилого дома, зафиксировала странное поведение полураздетого молодого человека. Войдя в подъезд, он вызвал лифт, отломил дверцу почтового ящика, зашел в лифт и уехал.

Это происходило в доме № 14/13 по Игнатьевскому шоссе. Мужчина вел себя неадекватно – ему как будто было трудно стоять вертикально, он раскачивался из стороны в сторону. Молодой человек был в брюках и обуви, но с голым торсом, украшенным золотистой цепью. На видео пользователи Инстаграма заметили бумажный браслет на правой руке беспокойного пассажира лифта – такие браслеты дают посетителям ночных клубов. Кто-то из участников обсуждения предположил, что мужчина просто очень сильно хотел в туалет, а почтовый ящик сломал от бессилия как-то повлиять на ситуацию.

«Его, может, с балкона выкинули, и он побежал наказывать обидчика», – предположил комментатор. «Жаркий мужик!» – отметил другой пользователь. «Вот с таким встретишься в подъезде... и не знаешь, что от него ждать, что у него на уме. Это ужасно. Или ребенок зайдет в этот момент…» – переживает читательница. «На весь подъезд не нашлось норм мужика усмирить его?» – недоумевает комментатор. «Вроде кто-то выходил, после чего его больше слышно не было», – отвечает ему девушка.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» поговорил с жительницей дома. «Это было в ночь с 13 на 14 февраля. Около трех часов ночи мы проснулись от шума. В подъезде орал незнакомый мужчина, колотил в двери, обещал убить. Кто-то из соседей вышел, что-то ему сказал, после чего он успокоился, наверное, ушел. Наутро мы увидели, что в подъезде повреждены почтовый ящик, входная дверь и урна», – рассказала девушка, живущая на пятом этаже 14-этажки.

Тем временем полиция Благовещенска начала проверку по факту публикации видео. Мужчина испортил общее имущество дома – сломал почтовый ящик, за что обязан понести ответственность.