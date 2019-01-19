В России утвержден порядок обязательной классификации гостиниц

«Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристского потока и развитию внутреннего и въездного туризма за счет повышения конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Положением определяются порядок классификации гостиниц, приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, их категории и требования к категориям, следует из опубликованного на сайте кабмина документа. Гостиницы будут классифицироваться по шести категориям: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» и «без звезд» в зависимости от уровня предоставляемых услуг.

Классификация гостиниц будет проводиться аккредитованными организациями. По ее результатам будет выдаваться свидетельство о присвоении определенной категории. Такое свидетельство будет действовать три года, отмечается в материалах кабмина.

Вести реестр классифицированных объектов и аккредитовывать экспертные организации будет Минэкономразвития, уточнили в министерстве.

Кроме того, положение устанавливает требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного знака о присвоенной категории, говорится в материалах правительства.

Обязательная классификация гостиниц была введена с 1 января 2019 года поправками в закон об основах туристской деятельности в РФ. До этого российские отели проходили классификацию в рамках зимней Олимпиады в Сочи и в 11 городах проведения чемпионата мира по футболу. Если срок действия свидетельств о классификации таких отелей не истек, они будут использовать в своей деятельности уже присвоенную категорию, отмечается в материалах кабмина.

Согласно законодательству, обязательная классификация гостиниц будет проводиться по всей России поэтапно в зависимости от количества гостиничных номеров. Ответственность для гостиниц с номерным фондом выше 50 наступает уже с 1 июля 2019 года, для гостиниц с номерным фондом выше 15 – с 1 января 2020 года.

«Однако Минэкономразвития выступило с инициативой о переносе сроков административной ответственности до 1 января 2020 года и 1 июля 2020 года соответственно, для того, чтобы обеспечить более плавный переходный период», – сообщили журналистам в пресс-службе министерства.