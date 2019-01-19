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В Свободненском районе при пожаре в жилом доме пострадали люди

В Свободненском районе при пожаре в жилом доме пострадали люди
Фото: архив Амур.инфо

Вечером в понедельник, 18 февраля, в селе Новоивановка Свободненского района загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных из дома шел дым. Два человека пострадали.

В течение четырех минут после прибытия огнеборцы ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба Амурского МЧС.

Жилой дом закопчен по всей площади, сгорели вещи. Хозяйка дома 1951 года рождения и мужчина 1982 года рождения отравились продуктами горения. Оба пострадавших доставлены в Свободенскую городскую больницу.

В тушении пожара были задействованы огнеборцы добровольной пожарной дружины села Новоивановка в составе трех человек и одной единицы техники. Причина и виновник возгорания устанавливаются.

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#здоровье #МЧС #пожары

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