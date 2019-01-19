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19февраля
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сегодня, 10:40 0

Воду из благовещенского бомбоубежища откачивали всю ночь

Воду из благовещенского бомбоубежища откачивали всю ночь
Фото: с места события

Всю ночь из затопленного бомбоубежища в Благовещенске велась откачка воды. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил Михаил, житель дома № 61/1 по улице Чайковского.

Он добавил, что по-прежнему нет информации о машинах, которые могли находиться внутри. В МО МВД России «Благовещенский» информагентству рассказали, что обращений по поводу автомобилей, которые могли пострадать, в полицию не поступало.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» сообщили, что в настоящее время водоснабжения в доме 61/1 на Чайковского нет из-за порыва. И подтвердили, что откачка воды велась всю ночь и продолжается сейчас.

Осуществляется подвоз воды жильцам. Специалисты надеются устранить порыв до конца дня.

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#ЖКХ #происшествия

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