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19февраля
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сегодня, 10:35 6

Российских водителей предлагают штрафовать за использование гаджетов

Российских водителей предлагают штрафовать за использование гаджетов
Фото: ru.depositphotos.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил ввести штрафы за использование гаджетов за рулем. Также политик предлагает увеличить штраф до 5 000 рублей за разговор по телефону во время управления автомобилем.

Автор инициативы видит в гаджетах опасность для самого водителя и прочих участников движения. Однако Лысаков уточнил ТАСС, что о новом законопроекте речь пока не идет – «это требует проработки». В качестве аргумента он привел сходное правило, действующее в Израиле.

Как сообщает «Взгляд», в настоящее время административный штраф за разговор по телефону за рулем составляет 1 500 рублей согласно статье 12,36 КоАП РФ. Тем временем Министерство транспорта поддерживает идею об установлении административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 километров в час. Позиция ведомства направлена в МВД.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    А как доказывать будут, что гаджетами пользовался водитель? За разговор по телефону хоть кого нибудь оштрафовали?

  • inoy

    inoy
    54 минуты назад

    давно пора!!! надо больше полномочий ДПС, как в Америке, надо на таран-получите в бок, надо открыть машину стекло долой. Доказывать надо видеофиксацией, скорость научились с фото прилагать и тут надо подумать, каждый день замечаю чайников и таких же но противоположного пола, надо уже остановится но нет он глазами в телефоне и проезжает на красный, про дам молчу(((((, поэтому надо!!!! искать механизм надо!!! увеличение штрафов надо!!!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    48 минут назад

    А о каких гаджетах идет речь?

    Навигатор, магнитола, фитнес браслет...Вообще, что такое гаджет, Лысаков дал определение?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    45 минут назад

    Gangstarr


    Дилдо в бардачке тоже считаться будет?



    Зы: ни того, ни другого в наличие нет... ну а в друг будет?!





  • Gangstarr

    Gangstarr
    40 минут назад

    ЛайКа
    Gangstarr


    Дилдо в бардачке тоже считаться будет?



    Зы: ни того, ни другого в наличие нет... ну а в друг будет?!







    мне откуда знать, г-н Лысаков растолкует.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Gangstarr



    Я просто присоединила свой больной вопрос к вашему))



    Расслабьтесь



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