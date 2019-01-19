Российских водителей предлагают штрафовать за использование гаджетов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил ввести штрафы за использование гаджетов за рулем. Также политик предлагает увеличить штраф до 5 000 рублей за разговор по телефону во время управления автомобилем.

Автор инициативы видит в гаджетах опасность для самого водителя и прочих участников движения. Однако Лысаков уточнил ТАСС, что о новом законопроекте речь пока не идет – «это требует проработки». В качестве аргумента он привел сходное правило, действующее в Израиле.

Как сообщает «Взгляд», в настоящее время административный штраф за разговор по телефону за рулем составляет 1 500 рублей согласно статье 12,36 КоАП РФ. Тем временем Министерство транспорта поддерживает идею об установлении административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10–20 километров в час. Позиция ведомства направлена в МВД.