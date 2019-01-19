В Свободном вахтовик сломал челюсть охраннику вокзала

В Приамурье осужден житель Бурейского района, который сломал челюсть охраннику вокзала в Свободном. Происшествие случилось в марте 2018 года.

Судом установлено, что мужчина 1989 года рождения, возвращаясь с вахты домой, ожидал поезд на станции Свободный. На привокзальной площади мужчина стал распивать пиво. Охранник сделал ему замечание и потребовал прекратить правонарушение, но тот отказался.

В дальнейшем в помещении линейного пункта полиции при составлении протокола между работником частного охранного предприятия и мужчиной возник конфликт.

«После чего озлобленный подсудимый прошел с охранником за территорию вокзала и дважды ударил его по лицу, чем причинил средней тяжести вред здоровью (открытый перелом челюсти). Для пострадавшего это обернулось длительным расстройством здоровья продолжительностью свыше трех недель», – сообщают «Зейские огни» со ссылкой на помощника городского прокурора Марину Гринёву.

14 февраля 2019 года мировой судья Свободненского городского судебного участка признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.

При назначении наказания суд учел полное признание вины подсудимого, его раскаяние, явку с повинной, наличие малолетних детей, противоправное поведение потерпевшего, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и назначил ему в качестве наказания один год условно с испытательным сроком один год.