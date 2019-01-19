В Свободном китайца подозревают в убийстве собаки

В Свободном полиция разбирается в происшествии с собакой. Животное было убито, в этом подозревают рабочего из Китая.

Собака Люська несколько лет жила во дворе одного из зданий. Люди, работающие в нем, очень привязались к животному.

Как сообщает Gzt-sv.ru, собаки не стало в ночь с 13 на 14 февраля. Были найдены удавка, топор, под лестницей – ошейник животного. Также обнаружили «приготовленное мясо». Отмечается, что подозрение пало на рабочего из Китая, он «часто заглядывался на упитанную доверчивую собаку». Когда китаец узнал о скором приезде полиции, он сбежал.

Прибывшие стражи порядка не застали убежавшего рабочего. От свидетелей были приняты показания и соответствующее заявление. В итоге иностранца задержали сотрудники уголовного розыска и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В МО МВД России «Свободненский» сообщили, что проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.