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19февраля
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сегодня, 10:10 8

В Свободном китайца подозревают в убийстве собаки

В Свободном китайца подозревают в убийстве собаки
Фото: gzt-sv.ru

В Свободном полиция разбирается в происшествии с собакой. Животное было убито, в этом подозревают рабочего из Китая.

Собака Люська несколько лет жила во дворе одного из зданий. Люди, работающие в нем, очень привязались к животному.

Как сообщает Gzt-sv.ru, собаки не стало в ночь с 13 на 14 февраля. Были найдены удавка, топор, под лестницей – ошейник животного. Также обнаружили «приготовленное мясо». Отмечается, что подозрение пало на рабочего из Китая, он «часто заглядывался на упитанную доверчивую собаку». Когда китаец узнал о скором приезде полиции, он сбежал.

Прибывшие стражи порядка не застали убежавшего рабочего. От свидетелей были приняты показания и соответствующее заявление. В итоге иностранца задержали сотрудники уголовного розыска и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В МО МВД России «Свободненский» сообщили, что проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

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#животные #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Maliko

    Maliko
    1 час назад

    Странные люди. Свиней, коров можно рубить на мясо, а собак нет. Свиньи интеллектом выше собак, между прочим.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Раз Китаец , то 100% ест собачатину. Стереотипное мышление)

    А мож они там расисты и решили китайца подставить.

    То что несколько лет бегала не привитая, бесхозная собака это всех устраивало

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Я за попкорном

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Может та Люська сбежала, мало ли какое мясо там нашли, экспертизу же не делали, что это именно Люська.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Всё! Я готова

  • ЛайКа

    ЛайКа
    59 минут назад

    Я б на его месте тоже драпанула

    Виновата - нет. Не суть! Местные могли порвать. Да так, что и для печворка потом не сгодишься



    В итоге иностранца задержали сотрудники уголовного розыска и передали полиции



    Мне очень любопытно!

    Мало информации!

    А долго гоняли? А с мигалками? А кричали: "Стой стрелять буду!"? А стреляли? Ну... хотя бы в воздух, было?

  • Добрый гений

    Добрый гений
    33 минуты назад

    В итоге иностранца задержали сотрудники уголовного розыска и передали полиции

    А сотрудники уголовного розыска это не полицейские? То есть китайца полиция передала в полицию ? Масло маслянное...

  • Случайная

    Случайная
    32 минуты назад

    ЛайКа

    Я б на его месте тоже драпанула

    Виновата - нет. Не суть! Местные могли порвать. Да так, что и для печворка потом не сгодишься



    В итоге иностранца задержали сотрудники уголовного розыска и передали полиции



    Мне очень любопытно!

    Мало информации!

    А долго гоняли? А с мигалками? А кричали: "Стой стрелять буду!"? А стреляли? Ну... хотя бы в воздух, было?



    Могу себе представить, как счастливы сотрудники полиции. Маялись от безделья, а тут преступление века довелось раскрывать. Удача же. Повышение по службе, звания, премии.

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