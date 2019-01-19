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19февраля
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За детьми, погибшими при пожаре в Приамурье, присматривала пьяная бабушка

За детьми, погибшими при пожаре в Приамурье, присматривала пьяная бабушка

Отец малышей, погибших при пожаре в селе Бочкаревка Серышевского района, рассказал о том, как произошла трагедия. Пожар начался днем. Дома с четырьмя детьми в возрасте от 1,3 до 7 лет была бабушка. Как сообщил мужчина, бабушка была пьяна.

Мать детей находится в больнице на сохранении – женщина беременна пятым ребенком. «Ей скоро рожать, уже в марте. Она сейчас в Белогорске. Плачет…» – коротко рассказал Андрей, отец погибших детей. По его словам, его супруге 27 лет.

Старшие дети – девочка 7 лет, 4-летний мальчик и девочка 2,5 лет – от другого мужчины, с которым она жила раньше. Потом молодая женщина вышла замуж за 22-летнего Андрея и родила еще одного мальчика. При пожаре погибли двое младших детей. Бабушка и старшие дети успели спастись. «Я был на работе. Около 15 часов мне позвонили и сказали – у тебя дом горит! Я туда сразу, но было уже поздно. Как мне потом сказали, старшие дети выбежали сами, а бабушка буквально выкатилась – пьяная была», – рассказал Андрей корреспонденту ИА «Амур.инфо».

По словам мужчины, сгоревший дом принадлежал этой бабушке. Она бывшая свекровь его супруги. Сам Андрей купил дом в Бочкаревке, вложив средства материнского капитала. «Доделать ремонт денег не хватало. Поэтому мы жили у бабушки – ее бывшей свекрови», – добавил молодой отец.

По словам Андрея, в организации похорон малышей поможет сельсовет. «На работе обещали денег дать, все знакомые помогают тоже. Ничего не надо…» – ответил мужчина на вопрос корреспондента ИА «Амур.инфо» «Нужна ли вам помощь?»

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жилой дом в Бочкаревке загорелся в понедельник, 18 февраля; погибли двое малышей. По факту гибели детей прокуратура и следственное управление проводят проверки. Специалистам предстоит установить причину пожара. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений Серышевского района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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#дети #пожары #происшествия #пожар в Бочкаревке

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