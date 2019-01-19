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19февраля
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сегодня, 09:36 5

Заместитель главы Белогорска будет работать первым замминистра Приамурья

Заместитель главы Белогорска будет работать первым замминистра Приамурья
Фото: instagram.com/s.meliukov

Заместитель главы Белогорска по строительству Владимир Розонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он будет работать в региональном правительстве.

19 февраля Владимир Розонов приступает к обязанностям первого замминистра Амурской области по строительству, рассказал в Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков. Соответствующее решение принял губернатор региона Василий Орлов.

Владимир Розонов проработал в администрации Белогорска 10 лет и 3 месяца и внес большой вклад в развитие города. Благодаря ему в населенном пункте были построены ряд крупных объектов, в том числе детская поликлиника, школа искусств, стадион «Амурсельмаш», ФОК и многое другое.

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#Белогорск #областная власть

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Комментарии
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  • Добрый гений

    Добрый гений
    1 час назад

    ~~Благодаря ему в населенном пункте были построены ряд крупных объектов, в том числе детская поликлиника, школа искусств, стадион «Амурсельмаш», ФОК и многое другое.

    Благодаря ему ??? Вот ничего личного, не знаком с ним. Он что выбивал деньги, или с лопатой копал котлованы? Ну что он конкретно сделал для строительства данных объектов? А что без него не построили бы это?

  • Tуман

    Tуман
    57 минут назад

    Госпожа Яхьяева, перестаньте измываться над Трушем С.А!!!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    39 минут назад

    Так вылепите памятник вове и всем чиновникам заодно!народ же без вас в туалет сходить не сможет.Все вы взяты на работу нами и прежде чем уйти отчёт о его личной работе на посту и дальше на выход.

  • Клава

    Клава
    22 минуты назад

    БаРмалей

    Так вылепите памятник вове и всем чиновникам заодно!народ же без вас в туалет сходить не сможет.Все вы взяты на работу нами и прежде чем уйти отчёт о его личной работе на посту и дальше на выход.



    Мама дорогая...на выход...Что за агрессия?))) Отчет Розонова - это стройки. Отчет главы - это развитие Белогорска. Только при деятельном главе идут стройки. Мелюков всегда говорит, что раз город строится, значит город живет. И про нормальный общественный туалет, кстати, респект.

  • Дмитрий Штейн

    Дмитрий Штейн
    11 минут назад

    Добрый гений

    ~~Благодаря ему в населенном пункте были построены ряд крупных объектов, в том числе детская поликлиника, школа искусств, стадион «Амурсельмаш», ФОК и многое другое.

    Благодаря ему ??? Вот ничего личного, не знаком с ним. Он что выбивал деньги, или с лопатой копал котлованы? Ну что он конкретно сделал для строительства данных объектов? А что без него не построили бы это?



    Вот соглашусь, верно подмечено. Можно сказать "под его руководством", можно написать "при его активном непосредственном участии". Но "благодаря ему" - это уж слишком сервильностью отдаёт.

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