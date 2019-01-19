Заместитель главы Белогорска будет работать первым замминистра Приамурья

Фото: instagram.com/s.meliukov

Заместитель главы Белогорска по строительству Владимир Розонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он будет работать в региональном правительстве.

19 февраля Владимир Розонов приступает к обязанностям первого замминистра Амурской области по строительству, рассказал в Инстаграме глава Белогорска Станислав Мелюков. Соответствующее решение принял губернатор региона Василий Орлов.

Владимир Розонов проработал в администрации Белогорска 10 лет и 3 месяца и внес большой вклад в развитие города. Благодаря ему в населенном пункте были построены ряд крупных объектов, в том числе детская поликлиника, школа искусств, стадион «Амурсельмаш», ФОК и многое другое.