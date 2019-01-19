В Приамурье осудили жителя Хабаровска за ложный донос на полицейских

В Амурской области суд принял решение назначить судебный штраф мужчине – жителю Хабаровска. Установлено, что он совершил заведомо ложный донос о преступлении.

28-летний житель Хабаровска в апреле 2018 года следовал пассажирским поездом № 325 сообщением Нерюнгри – Хабаровск. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он спровоцировал конфликт с другими пассажирами и был избит.

В вагон прибыли полицейские, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В ходе разбирательства житель Хабаровска обвинил полицейских в причинении ему телесных повреждений. Он подал содержащее ложные сведения заявление о превышении стражами порядка должностных полномочий.

Приговором Тындинского районного суда виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.