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19февраля
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сегодня, 09:11 1

В Приамурье осудили жителя Хабаровска за ложный донос на полицейских

В Приамурье осудили жителя Хабаровска за ложный донос на полицейских
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд принял решение назначить судебный штраф мужчине – жителю Хабаровска. Установлено, что он совершил заведомо ложный донос о преступлении.

28-летний житель Хабаровска в апреле 2018 года следовал пассажирским поездом № 325 сообщением Нерюнгри – Хабаровск. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он спровоцировал конфликт с другими пассажирами и был избит.

В вагон прибыли полицейские, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В ходе разбирательства житель Хабаровска обвинил полицейских в причинении ему телесных повреждений. Он подал содержащее ложные сведения заявление о превышении стражами порядка должностных полномочий.

Приговором Тындинского районного суда виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • markkutskov

    markkutskov
    1 час назад

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