На планете необходимо высадить больше триллиона деревьев: обзор прессы

Хорошо ли мы живем, рассуждает политолог; как стать счастливыми, объясняет экономический обозреватель; что поможет полиции выявлять преступников в толпе, пишет РГ. О чем еще прочитал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин в газетах, он рассказывает в очередном обзоре.

Напишут же такое

Признайтесь, читаете ли вы в «Российской газете» колонки политических и экономических обозревателей?

Понял, вы доверили это мне. Оправдывая ваше доверие, я изучил мнение политолога Леонида Радзиховского, рассуждающего о способах выяснения, хорошо ли мы живем. Можно обратиться к статистике – почитать, порадоваться, наполниться оптимизмом (ведь согласно статистике, зарплаты выросли, доходы выросли, рост ВВП вырос). Короче, выросло всё!

Можно изучить статьи экспертов (как я понял, себя автор статьи в виду не имеет). Эксперты по полочкам разложат, что госдолг у нас самый маленький в мире, расскажут о профиците бюджета и геополитических интересах, что вызовет гордость у определенной части населения.

Есть и третий способ составить представление о состоянии дел в стране – это заглянуть в собственный карман, подсчитать и сравнить. Думаю, что так делает большинство из нас. Без политолога.

Как ни странно, в статье не описан еще один способ – прослушивание обращения президента страны к Федеральному собранию. Но с другой-то стороны, обращаются к сенаторам, а не к простым людям. Или я чего-то не понимаю?

Вам статья

Переворачиваете страницу, наталкиваетесь на следующую колонку – на сей раз экономического обозревателя Якова Миркина. Под заголовком «Как стать счастливыми» Яков Батькович рассуждает о том, насколько мы благополучны, сколько мы живем (в России продолжительность жизни – 72, 7 года. А в Израиле, где 20 % населения из России – на 10 лет больше), почему нахмурены и ходим с насупленными бровями. Прочитал всю статью, вместе с автором посравнивал российские показатели с показателями наших соседей по планете (после чего горестно вздохнул), узнал, что государство должно сделать так, чтобы наш народ жил с наименьшими рисками и с бОльшими возможностями. А потом подумал, что эти статьи я вам назвал для того, чтобы вы не забивали себе голову теоретическими обоснованиями того, что вы и сами знаете.

Впрочем, мы в самом начале обзора определились, что вы не читаете колонок комментаторов.

Также в номере

Еще постарайтесь не пропустить в «Российской газете» статьи о том, что скоро в арсенале полиции появятся очки, позволяющие выявить преступников в толпе – раз. О том, что таможня предлагает запретить ввоз мясных, рыбных и овощных консервов (чем закусывать-то будем?).

Но самое главное кроется под заголовком «Никаких «плюс 20». Здесь о том, что водителям готовят новые штрафы за превышение скорости: люфт в 20 км/час исчезнет.

Очень интересно

В «Амурской правде» прочтете о температурном рекорде – последние дни как не поверить в глобальное потепление? Впрочем, пару недель назад все верили в глобальное похолодание. Еще узнаете о стоимости квартиры в жилом комплексе «Дом на набережной» – одна из самых дорогих на Дальнем Востоке. Еще не пропустите материал Ирины Ворошиловой, подготовившей к публикации выдержки из полевого дневника воина-афганца Александра Осипчука.

А еще интересен репортаж Натальи Фадеевой о филармонической акции: зрителям приоткрыли тайны закулисья. Ну, в общем – «Амурка» – читайте!

На посошок

Что я только что сказал о глобальном потеплении? Что оно имеет место быть. Так вот, в «Комсомольской правде» прочел о том, что для того, чтобы это потепление не погубило человечество, необходимо высадить на планете 1 триллион 200 миллиардов деревьев! Это подсчитали американские ученые. Про парниковый эффект и прочие углекислые газы прочтите сами, я только задался вопросом: где ж найти такую площадь для такого количества деревьев? Ну разве что Москву снести... А?