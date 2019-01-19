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19февраля
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Амурчане завоевали две золотые медали на первенстве ДФО по вольной борьбе

Амурчане завоевали две золотые медали на первенстве ДФО по вольной борьбе
Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске, в спорткомплексе «Юность», состоялось первенство Дальнего Востока по вольной борьбе среди спортсменов 2002-2004 годов рождения. В нем приняли участие 288 борцов практически всех регионов ДФО. Успешно выступили на нем амурчане.

В весовой категории 80 килограммов амурчанин Максим Торбин на пути к финалу одержал две уверенные победы, а в решающем поединке выступил еще мощнее: со счетом 10:0 (техническая победа) он превзошел кандидата в мастера спорта из Якутии Рената Чердонова. Тренирует победителя Николай Дема, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В соревнованиях среди девушек в весовой категории 50 килограммов первое место заняла Арус Саргсян (тренер Арсен Чихтисов): две уверенные победы над спортсменками из Бурятии и трудная победа в финале над кандидатом в мастера спорта Кристиной Пестуновой (Сахалинская область).

Есть амурские вольники и в числе призеров. Так, в весовой категории 92 килограмма бронзу завоевал Елисей Сафонов, а в категории 71 килограмм – Рустам Акрамов.

Отлично себя показали также якутские и бурятские бойцы. Представители Якутии победили в пяти весовых категориях среди юношей, представителям Республики Бурятия не было равных в четырех категориях.

Ранее Амур.инфо сообщало о результатах другого первенства ДФО по вольной борьбе – среди спортсменов 2004-2006 годов рождения, которое проходило во Владивостоке.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • markkutskov

    markkutskov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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