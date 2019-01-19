На уличных термометрах вновь плюс: прогноз погоды в Амурской области на 19 февраля

Фото: Амур.инфо

19 февраля в Амурской области переменно облачно, без осадков. На северо-востоке пройдет слабый снег. Дует северный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, местами на севере около минус 10. В Благовещенске день будет ясным. Скорость северо-восточного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 1... плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова