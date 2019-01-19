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19февраля
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сегодня, 08:54 1

На уличных термометрах вновь плюс: прогноз погоды в Амурской области на 19 февраля

На уличных термометрах вновь плюс: прогноз погоды в Амурской области на 19 февраля
Фото: Амур.инфо

19 февраля в Амурской области переменно облачно, без осадков. На северо-востоке пройдет слабый снег. Дует северный, северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, местами на севере около минус 10.

В Благовещенске день будет ясным. Скорость северо-восточного ветра составляет 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 1... плюс 1, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • markkutskov

    markkutskov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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