Амурчанка «заминировала» Усть-Ивановку

В Благовещенском районе сотрудники полиции задержали женщину. Ее подозревают в ложном сообщении об акте терроризма.

Вечером 17 февраля в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о двух готовящихся взрывах в селе Усть-Ивановка, в том числе в помещении местной школы. Сотрудниками соответствующих ведомств была осуществлена проверка информации. Предметов, представляющих опасность, не обнаружили. СО МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» и УФСБ России по Амурской области установили, что к данному преступлению может быть причастна местная жительница 1986 года рождения. Полицейские доставили гражданку в дежурную часть.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по действующему законодательству за подобное деяние может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.