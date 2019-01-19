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19февраля
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сегодня, 08:00 2

Амурчанка «заминировала» Усть-Ивановку

Амурчанка «заминировала» Усть-Ивановку
Фото: pixabay.com

В Благовещенском районе сотрудники полиции задержали женщину. Ее подозревают в ложном сообщении об акте терроризма.

Вечером 17 февраля в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о двух готовящихся взрывах в селе Усть-Ивановка, в том числе в помещении местной школы. Сотрудниками соответствующих ведомств была осуществлена проверка информации. Предметов, представляющих опасность, не обнаружили. СО МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» и УФСБ России по Амурской области установили, что к данному преступлению может быть причастна местная жительница 1986 года рождения. Полицейские доставили гражданку в дежурную часть.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по действующему законодательству за подобное деяние может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Saptan

    Saptan
    3 часа назад

    Садить, однозначно садить и не на простой режим.

  • markkutskov

    markkutskov
    1 час назад

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