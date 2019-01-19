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19февраля
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сегодня, 00:12

Гороскоп на 19 февраля: у Скорпионов удачная встреча, у Рыб новые перспективы

Гороскоп на 19 февраля: у Скорпионов удачная встреча, у Рыб новые перспективы

Восход Солнца: 07:34
Заход Солнца: 17:53
Солнце в Водолее.

Овен. День подходит для реализации личных планов. Особенно это относится к сфере образования и физической культуры.

Телец. Займитесь делами, позволяющими получить быстрый результат. При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса.

Близнецы. Звезды советуют сделать свою жизнь праздничнее. Кстати, не оглядывайтесь в прошлое – его уже не изменить.

Рак. Для многих представителей этого знака сегодня будет характерна устойчивость и умение маневрировать, дисциплина и контроль над эмоциями.

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Лев. Постарайтесь не давать обещаний, ведь обстоятельства могут сложиться таким образом, что выполнить их будет сложно. Воздержитесь от сотрудничества с людьми, которых плохо знаете.

Дева. Вам ничего не придется планировать, чтобы выполнить работу качественно и в срок. Ситуация сложится так, что вам не только помогут, но и заплатят за проект высокую сумму.

Весы. Сегодня нужно рассчитывать только на себя и свои таланты. Иные пути к успеху будут омрачены обманами и критическими замечаниями со стороны начальства.

Скорпион. Звезды не рекомендуют вам отменять поездок и важных переговоров. Все сложится даже удачнее, чем Вы думали.

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Стрелец. Вам не стоит рассчитывать на кардинальные перемены в жизни. Все будет ровно и спокойно, в чем тоже есть своя прелесть.

Козерог. Козерогам лучше посидеть дома или отдохнуть на природе. Если погода позволяет, то отправляйтесь на турбазу.

Водолей. Этот день благоприятен для делового общения. По гороскопу у Водолеев оживятся дружеские связи, появятся неожиданные деньги.

Рыбы. Данный период может подарить новые интересные перспективы. На работе, если начнете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, упустите время.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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