Арестован водитель Infiniti, скрывшийся в Благовещенске после наезда

Мировой судья Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 10 рассмотрел материалы административного дела в отношении мужчины 1981 года рождения. Ему вменялось оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП.

Авария произошла 27 января в 20:58 в Благовещенске, на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Забурхановской. Водитель, управляя автомобилем Infiniti, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил серьезные травмы. Водитель после наезда с места происшествия скрылся, но вскоре он был установлен.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

С начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 62 ДТП, в которых их участники скрылись с мест происшествий. В результате розыскных мероприятий полицейскими было найдено около 42 нарушителей.