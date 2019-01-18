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18 февраля 2019, 21:50 2

Арестован водитель Infiniti, скрывшийся в Благовещенске после наезда

Арестован водитель Infiniti, скрывшийся в Благовещенске после наезда
Фото: pixabay.com

Мировой судья Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 10 рассмотрел материалы административного дела в отношении мужчины 1981 года рождения. Ему вменялось оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП.

Авария произошла 27 января в 20:58 в Благовещенске, на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Забурхановской. Водитель, управляя автомобилем Infiniti, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил серьезные травмы. Водитель после наезда с места происшествия скрылся, но вскоре он был установлен.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

С начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 62 ДТП, в которых их участники скрылись с мест происшествий. В результате розыскных мероприятий полицейскими было найдено около 42 нарушителей.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gallardo

    Gallardo
    48 минут назад

    То есть это животное перекантуется 14 дней в СИЗО и его вина искуплена? Можно дальше давить людей?

  • Algol

    Algol
    40 минут назад

    Арестован, зато права управления не лишился, будет и дальше ездить

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