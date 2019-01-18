После избиения ребенка в Белогорске проверят работу органов системы профилактики правонарушений

Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».

Результаты этой проверки находятся на контроле в прокуратуре Амурской области. Кроме того, на особый контроль взяли ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.