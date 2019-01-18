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18февраля
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сегодня, 19:50 1

После избиения ребенка в Белогорске проверят работу органов системы профилактики правонарушений

После избиения ребенка в Белогорске проверят работу органов системы профилактики правонарушений
Фото: ru.depositphotos.com

Прокуратурой Амурской области организована проверка деятельности органов системы профилактики правонарушений в связи с причинением многочисленных телесных повреждений годовалому ребенку в Белогорске. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».

Результаты этой проверки находятся на контроле в прокуратуре Амурской области. Кроме того, на особый контроль взяли ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.

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#Белогорск #дети #происшествия

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