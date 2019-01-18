После избиения ребенка в Белогорске проверят работу органов системы профилактики правонарушений
Прокуратурой Амурской области организована проверка деятельности органов системы профилактики правонарушений в связи с причинением многочисленных телесных повреждений годовалому ребенку в Белогорске. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».
Результаты этой проверки находятся на контроле в прокуратуре Амурской области. Кроме того, на особый контроль взяли ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего.
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