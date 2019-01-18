При пожаре в Серышевском районе погибли двое детей

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По факту случившегося ведомство организовало проверку. Оно сообщает, что погибли двое малолетних детей. Будут проверены причины пожара и оставления в доме детей. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений Серышевского района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Результаты проверки и ход расследования дела находятся на контроле прокуратуры области.

По информации источника ИА «Амур.инфо», одному погибшему был 1 год, второму – 2,5 года. Следственное управление СКР по Амурской области при этом информирует, что погибшие – 2016 и 2017 годов рождения.

«В настоящее время устанавливаются причины возгорания и обстоятельства, послужившие причиной гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает СУ СКР по региону.