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18февраля
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сегодня, 19:31 6

При пожаре в Серышевском районе погибли двое детей

При пожаре в Серышевском районе погибли двое детей
Фото: amur.sledcom.ru

18 февраля в Серышевском районе Амурской области горел жилой дом в селе Бочкарёвка. В социальных сетях появилась информация о том, что при пожаре погибли двое детей. Это подтвердили в прокуратуре Амурской области.

По факту случившегося ведомство организовало проверку. Оно сообщает, что погибли двое малолетних детей. Будут проверены причины пожара и оставления в доме детей. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений Серышевского района.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Результаты проверки и ход расследования дела находятся на контроле прокуратуры области.

По информации источника ИА «Амур.инфо», одному погибшему был 1 год, второму – 2,5 года. Следственное управление СКР по Амурской области при этом информирует, что погибшие – 2016 и 2017 годов рождения.

«В настоящее время устанавливаются причины возгорания и обстоятельства, послужившие причиной гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает СУ СКР по региону.

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#дети #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Да что ж за новости сегодня ((( Одного малыша ублюдок до комы забил, тут двое детей погибло , малышей совсем. Что вообще твориться, куда мы смотрим.. Это же наши дети. Слов нет...

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    1 час назад

    Газ ведем в Китай, а сами дровами отапливаем дома, как и 500 лет назад.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    1 час назад

    СМЫЧь

    Газ ведем в Китай, а сами дровами отапливаем дома, как и 500 лет назад.



    А это то тут при чем???

  • Туська

    Туська
    58 минут назад

    А где родители были? Вот в чем вопрос, а не в газе.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    47 минут назад

    А у меня вопрос к главе сельского поселения: "Дом во всю горит открытым пламенем, и, ... где, хоть одна машина ППС"?...

  • fantamas

    fantamas
    18 минут назад

    Родители за валежник ом ходили...

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