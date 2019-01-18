Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:23 2

Очевидцы сообщают, что в Благовещенске затопило бомбоубежище

Очевидцы сообщают, что в Благовещенске затопило бомбоубежище
Фото: с места события

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился Михаил – житель дома в Благовещенске по адресу: улица Чайковского, 61/1. Мужчина рассказал, что в доме отключили водоснабжение – это связано с коммунальной аварией. Это происшествие имело неожиданное последствие.

По словам горожанина, из-за аварии произошло затопление водой бомбоубежища, на котором стоит дом. Причем внутри бомбоубежища могут находиться автомобили: там расположены подземные гаражи.

Михаил рассказал, что воду жильцам подвозят. Люди по факту произошедшего обращались, в том числе в МЧС. В пресс-службе амурского управления МЧС ИА «Амур.инфо» сообщили, что на месте уже ведется откачка воды.

Просмотров всего: 1201

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 11

Порыв в Благовещенске произошел на неизношенном участке теплосети
Происшествия 6

Часть жилых домов в Благовещенске осталась без отопления и горячей воды
Происшествия 49

В Благовещенске произошел порыв на водоводе
Происшествия 2

Благовещенец снял, как сливают воду в Чигиринку (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    ставил там машину один раз, ужас просто, сторож бомж какой то, кругом темнота, грязь, вонь, сырость, кругом полиэтилен на потолк, вентиляции нет, куда смотрит прокуратура, обвалится однажды всё это, а хозяину похоже пофиг рубит денег и всё.

  • tankist btb

    tankist btb
    48 минут назад

    Бомбоубежище это старый термин. Прежде чем писать обратитесь в Управление ГО ЧС г Благовещенска и вам скажут что УБЕЖИЩЕ без всяких там БОМБО

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь