Очевидцы сообщают, что в Благовещенске затопило бомбоубежище

Фото: с места события

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился Михаил – житель дома в Благовещенске по адресу: улица Чайковского, 61/1. Мужчина рассказал, что в доме отключили водоснабжение – это связано с коммунальной аварией. Это происшествие имело неожиданное последствие.

По словам горожанина, из-за аварии произошло затопление водой бомбоубежища, на котором стоит дом. Причем внутри бомбоубежища могут находиться автомобили: там расположены подземные гаражи. Михаил рассказал, что воду жильцам подвозят. Люди по факту произошедшего обращались, в том числе в МЧС. В пресс-службе амурского управления МЧС ИА «Амур.инфо» сообщили, что на месте уже ведется откачка воды.

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#ЖКХ #происшествия

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Александр Авдеев