Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость
сегодня, 18:47 0

В Амурской области снят карантин по бешенству

В Амурской области снят карантин по бешенству
Фото: ru.depositphotos.com

На всех территориях Амурской области снят карантин по бешенству. Постановление об этом подписал глава региона Василий Орлов, передает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

«В очагах, где были зафиксированы случаи заболевания, специалисты провели все необходимые мероприятия. Новых случаев бешенства в текущем году на территории региона зафиксировано не было», – отметил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

На части территорий Михайловского района карантин был снят еще 25 января. Всего в регионе было выявлено 15 очагов бешенства в четырех районах – Михайловском, Завитинском, Октябрьском и Константиновском. В трех последних карантин был установлен на лесных территориях, поскольку опасный вирус выявили у диких зверей – лисиц и енотовидных собак.

На сегодняшний день все домашние животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию от бешенства. В целом ситуация в регионе оценивается как благополучная.

Просмотров всего: 7

#животные #здоровье

распечатать


Происшествия 11

Бешенство выявлено у трех домашних животных в Амурской области
Общество 9

Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей
Общество 3

Еще у пятерых диких животных в Приамурье выявлено бешенство

Происшествия 3

Жители Благовещенска обнаружили на территории стройки трупы собак
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь