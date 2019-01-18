В Амурской области снят карантин по бешенству

На всех территориях Амурской области снят карантин по бешенству. Постановление об этом подписал глава региона Василий Орлов, передает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

«В очагах, где были зафиксированы случаи заболевания, специалисты провели все необходимые мероприятия. Новых случаев бешенства в текущем году на территории региона зафиксировано не было», – отметил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

На части территорий Михайловского района карантин был снят еще 25 января. Всего в регионе было выявлено 15 очагов бешенства в четырех районах – Михайловском, Завитинском, Октябрьском и Константиновском. В трех последних карантин был установлен на лесных территориях, поскольку опасный вирус выявили у диких зверей – лисиц и енотовидных собак.

На сегодняшний день все домашние животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию от бешенства. В целом ситуация в регионе оценивается как благополучная.