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Амурского депутата подозревают в преступлении по «наркотической» статье

Амурского депутата подозревают в преступлении по «наркотической» статье
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере).

12 октября 2018 года в селе Новочесноково Михайловского района полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия. На территории усадьбы одного из домов у подозреваемого депутата изъяли марихуану массой более 7,7 килограмма. Такое количество наркотического средства относится к крупному размеру.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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#криминал #происшествия

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