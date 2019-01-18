Благовещенцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию

Фото: МАОУ ДО ДЮСШ № 1 Благовещенска

Сборная команда детско-юношеской спортивной школы № 1 Благовещенска (бассейн «Надежда») успешно выступила во Владивостоке. Там проходили всероссийские соревнования по плаванию «Золотая рыбка».

Так, Иван Блинов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров, комплекс; серебряную медаль – на дистанции 100 метров, брасс. Также он завоевал второе место в многоборье.

Дмитрий Эм стал третьим на дистанции 100 метров, баттерфляй.

Арина Шевчук завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров, брасс, среди девушек 2007-2009 годов рождения.

Карина Фамбулова завоевала серебро на дистанции 100 метров, брасс, среди девушек 2005-2006 годов рождения.

Также Иван Блинов, Карина Фамбулова, Назар Попов и Анастасия Банышева завоевали второе место в эстафете 4х50, вольный стиль.

Соревнования во Владивостоке проходили с 14 по 16 февраля, в них приняли участие в общей сложности 464 пловца, сообщили ИА «Амур.инфо» в детско-юношеской спортивной школе № 1.