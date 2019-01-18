В Завитинске найдено тело мужчины

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В Завитинске полицейские по горячим следам задержали мужчину. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего.

В дежурную часть ОМВД России по Завитинскому району утром поступило сообщение от местного жителя: в Завитинске на улице было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения, с признаками насильственной смерти.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории внимание полицейских привлекли следы волочения, которые вели к дому, где проживал родственник погибшего. В этом доме и во дворе обнаружили следы, похожие на кровь.

Предварительно установлено, что накануне между погибшим и его братом 1983 года рождения произошел конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков. Во время ссоры злоумышленник причинил родственнику телесные повреждения «предметом». Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, мужчина перетащил его за пределы своего двора.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В соответствии с действующим законодательством, амурчанину может грозить до 15 лет лишения свободы.