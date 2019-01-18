В России создадут первый национальный институт гастрономии

Первый национальный институт гастрономии создадут в России, он станет шестым подобным учреждением в мире. Об этом рассказала председатель правления Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Ирина Климкина.

«Наша цель – создать крупнейший в стране мозговой центр, в котором будут по крупицам собирать и изучать историю и современное состояние русской гастрономии, региональных специалитетов», – сказала Климкина.

По ее словам, инициативу создания исследовательского центра поддержали представители 12 российских вузов. Российский институт гастрономии станет шестым в мире после учреждений в Испании, Франции, Италии, Турции и Индонезии. Для создания института была сформирована рабочая группа, в которую уже вошли представители российских вузов, в частности РУДН, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, РГУТИС, а также профильных организаций.

Климкина подчеркнула, что ключевыми задачами института станут международное позиционирование российской гастрономии через призму культуры, религии, традиций и обычаев народов России, продвижение и популяризация гастрономических брендов за рубежом, деятельность по включению их в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Мы уверены, что это позволит в перспективе успешно реализовать туристический потенциал нашей страны, особенно в сфере гастротуризма – еще пока довольно новой, но динамично развивающейся ниши. Кроме того, институт займётся разработкой образовательных стандартов для подготовки профессиональных кадров, так необходимых сегодня отрасли», – отметила Климкина.

Ранее сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что на направление «гастрономический туризм» юбилейного ЯМЭФ, который пройдет в апреле, планируют приехать актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица, сообщают РИА Новости.