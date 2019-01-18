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18февраля
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сегодня, 17:40 2

В одной из больниц Зейского района впервые появилась своя вода

В Октябрьской больнице Зейского района появилась своя вода. Это стало возможно благодаря тому, что пробурили скважину на глубину 35 метров скальной породы.

Расположенный в 240 километрах от Зеи Октябрьский основан в 1937 году. Воду в село, где проживают 1 300 человек, все эти годы привозили с окраины населенного пункта, где стоит единственная водонапорная башня.

«Действительно, никогда в жизни никто у нас скважины не бурил, считалось, что ее нет на территории села. Сейчас у нас многие предприятия по примеру медиков тоже задумываются насчет своего источника воды. К примеру, до сих пор привозят воду на котельную для наполнения системы отопления, и, безусловно, собственная скважина решила бы сразу несколько проблем, включая экономию средств. Очень рад, как и все наши жители, что Зейской больнице удалось найти добросовестного подрядчика и, в принципе, реализовать этот проект», – считает глава Октябрьского сельсовета Юрий Дударев.

Во время бурения скважины подрядная организация столкнулась с определенными трудностями.

«Для нас это была обычная командировка, правда, немного не доходя до 30-метрового уровня, у нас сломался бур, и пришлось возвращаться в Благовещенск, чтобы отремонтировать оборудование. Сделали, и на следующий день продолжили бурение. Я своим сотрудникам поставил задачу: раз уж начали, нужно дойти до воды, люди ждут», – рассказал генеральный директор ЗАО «АмурТИСИз» Валентин Кантур.

В итоге сейчас Октябрьский филиал районной больницы получил чистую кристальную воду, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

«Что такое привозная вода для нужд больницы? Это практически фронтовые условия в мирное время. Зачем нарушать элементарные санитарно-гигиенические правила и требования СанПиН, если можно организовать подачу чистой проточной воды непосредственно в учреждение, что мы и сделали», – отмечает главный врач Зейской больницы Игорь Хомитов.

Специалистов, осуществлявших бурение скважины, жители села поблагодарили письменным отзывом: «Благодарим работников АмурТИСИз за проделанную работу по бурению скважины для больницы. Несмотря на то, что никто не верил в успех данного мероприятия, скважину пробурили на глубину 35 метров скальной породы. Теперь в больнице есть своя вода».

Скважина – не единственное преобразование для Октябрьского филиала Зейской больницы. В здании ведется ремонт, в планах – дооснащение необходимым оборудованием. Кроме того, не так давно там появился новый врач-терапевт.

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#здоровье

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Комментарии
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  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    57 минут назад

    А больница там где, говорят что её вообще-то нет совсем.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 минуты назад

    Остаось совсем ничего - починить лифт в Зейской поликинике! Убрать разбитые плитки на лестнице, чуть не убилась сегодня, лампочки в туалете вкрутить, врачей на прием добавить во время эпидемии, стулья для больных поставить в холле - три часа с температурой ждала очереди на прием, стоя у стеночки.

    Человек тридцать у одного кабинета сегодня стояли, прислонившись к стеночке...

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