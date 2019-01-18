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18февраля
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сегодня, 17:28 0

В Бурейском районе спасатели тренировались вытаскивать машину из полыньи

В Бурейском районе спасатели тренировались вытаскивать машину из полыньи
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Бурейском районе Амурской области спасатели провели учения – тренировались вытаскивать машину, провалившуюся под лед. А на следующий день отработанные на учениях действия пришлось применить уже в реальной ситуации.

Учения проводили 16 февраля в заливе Бурейского водохранилища. В нескольких километрах от поселка Талакан пожарные, спасатели и государственные инспекторы ГИМС ликвидировали последствия условного дорожно-транспортного происшествия на несанкционированной ледовой переправе. В учениях приняли участие сотрудники полиции, врачи скорой помощи и специалисты администрации Бурейского района.

«В проводимых учениях приняли участие 29 человек и восемь единиц техники, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. – Подобные учения проводятся в различных муниципальных образованиях для подготовки специалистов всех служб, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий подобных происшествий на водоемах области».

Сейчас, когда температура воздуха вплотную приблизилась к нулю градусов, лед начал подтаивать. Риск происшествий на водоемах, особенно в местах несанкционированных съездов на лед, увеличивается и в связи с тем, что после взрывных работ на Бурее прочность льда понизилась.

Согласно легенде учений, на несанкционированной ледовой переправе легковой автомобиль провалился в незамерзшую полынью. В результате происшествия кузов автомобиля деформировался, водитель не смог самостоятельно выбраться из поврежденной машины. Кроме того, водитель получил травмы различной степени тяжести – ему необходима медицинская помощь.

При поступлении информации о ДТП к месту происшествия на судне на воздушной подушке «Хивус» прибыли спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они оценили обстановку, вызвали скорую помощь, провели ограждение опасного участка. Перед спасателями Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности стояла задача по освободить пострадавшего из автомобиля. При помощи гидравлического инструмента спасатели разрезали стойки, сняли крышу и вытащили водителя.

Пожарные-спасатели специализированной пожарно-спасательной части, которые в составе аэромобильной группировки несут дежурство на Бурейском водохранилище, доставили пострадавшего на берег в специальных санях, предназначенных для транспортировки людей, и передали врачам скорой помощи. На последнем этапе учения боевой расчет специализированной пожарно-спасательной части отбуксировал поврежденный автомобиль на берег.

«Одна из важнейших целей учения – проверка организации взаимодействия различных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций – достигнута», – информирует Главное управление МЧС России по Амурской области.

А уже через день, 17 февраля, пожарным-спасателям пришлось применить отработанные действия в реальной ситуации: как сообщало ИА «Амур.инфо», на реку Дея выехал легковой автомобиль, колеса которого провалились под лед, и автомобиль пошел под воду. В этом месте было неглубоко, поэтому легковушка уперлась в дно. Водитель успел выбраться самостоятельно, а его машину вытаскивали специалисты.

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#МЧС #учения

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