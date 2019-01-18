В амурском селе Стойба нечистоты из септика подбираются к больнице и магазину

Жители села Стойба Селемджинского района жалуются на то, что нечистоты из септика жилого дома заливают центральную улицу села, подбираясь к больнице и продовольственному магазину. Подобное происходит не первый год. Весной грязный лед тает, и вода разливается по окрестностям.

Как сообщили местные жители, проблему создает жилой 16-квартирный дом по адресу: улица Майская, 24. Периодически септик в нем переполняется и начинает заливать одну из главных улиц Стойбы. Село расположено на склонах сопок. Нечистоты до того, как успевают замерзнуть, стекают вниз по улице, потихоньку завоевывая новое пространство, поясняют сельчане. По их словам, наледь всего 50 метров не дошла до больницы, которая расположена ниже по улице, и около ста метров – до продовольственного магазина. При этом машины раскатывают замерзшие нечистоты гораздо дальше, люди разносят их на подошвах обуви.

В местной администрации подтвердили, что проблема с септиком в многоквартирном доме существует. Глава администрации Светлана Варкентин пояснила, что дом не обслуживается управляющей компанией, все коммунальные вопросы жильцы решают самостоятельно.

«Получилось так, что жильцы не успели вовремя организовать откачку септика, – пояснила Светлана Викторовна. – Но проблему эту мы решим. В прошлом году с помощью экскаватора убирали наледь и вывозили. Сейчас тоже, как только найдем технику, ликвидируем наледь».