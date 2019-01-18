Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:26 2

В амурском селе Стойба нечистоты из септика подбираются к больнице и магазину

В амурском селе Стойба нечистоты из септика подбираются к больнице и магазину
Фото: www.amur.info

Жители села Стойба Селемджинского района жалуются на то, что нечистоты из септика жилого дома заливают центральную улицу села, подбираясь к больнице и продовольственному магазину. Подобное происходит не первый год. Весной грязный лед тает, и вода разливается по окрестностям.

Как сообщили местные жители, проблему создает жилой 16-квартирный дом по адресу: улица Майская, 24. Периодически септик в нем переполняется и начинает заливать одну из главных улиц Стойбы. Село расположено на склонах сопок. Нечистоты до того, как успевают замерзнуть, стекают вниз по улице, потихоньку завоевывая новое пространство, поясняют сельчане. По их словам, наледь всего 50 метров не дошла до больницы, которая расположена ниже по улице, и около ста метров – до продовольственного магазина. При этом машины раскатывают замерзшие нечистоты гораздо дальше, люди разносят их на подошвах обуви.

В местной администрации подтвердили, что проблема с септиком в многоквартирном доме существует. Глава администрации Светлана Варкентин пояснила, что дом не обслуживается управляющей компанией, все коммунальные вопросы жильцы решают самостоятельно.

«Получилось так, что жильцы не успели вовремя организовать откачку септика, – пояснила Светлана Викторовна. – Но проблему эту мы решим. В прошлом году с помощью экскаватора убирали наледь и вывозили. Сейчас тоже, как только найдем технику, ликвидируем наледь».

Просмотров всего: 130

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 3

В Благовещенске на Тайване вода затопила частное подворье и часть улицы
Происшествия 11

Порыв в Благовещенске произошел на неизношенном участке теплосети
Происшествия 6

Часть жилых домов в Благовещенске осталась без отопления и горячей воды
Происшествия

В благовещенском поселке радиоцентра затянулся ремонт ветхого дома
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Раззява

    Раззява
    51 минута назад



    Глава администрации Светлана Варкентин пояснила, что дом не обслуживается управляющей компанией, все коммунальные вопросы жильцы решают самостоятельно.

    «Получилось так, что жильцы не успели вовремя организовать откачку септика, – пояснила Светлана Викторовна. – Но проблему эту мы решим. В прошлом году с помощью экскаватора убирали наледь и вывозили. Сейчас тоже, как только найдем технику, ликвидируем наледь».



    ничё не понятно. Почему на фотографии нет жильцов дома с лопатами, ломами и вёдрами, убирающими за собой свой дерьмо?

    если они такие самостоятельные и уез управляйки, то какого они засирают всё вокруг? впаять каждому жильцу штраф и делу край.

    экскаватор им ещё... перебьются....

  • Хмык

    Хмык
    44 минуты назад

    Сделать экскаватором вал, чтобы всё текло не к больнице, а к ним в дом.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь