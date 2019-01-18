В России больше всего любят слушать попсу и шансон

Почти 70 процентов россиян слушают музыку ежедневно или через день, при этом большинство из них предпочитает отечественную попсу или шансон. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Среди участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон – за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка, ее слушает 22 % опрошенных.

Любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров – за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. Второе место разделили Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Граждане в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова, сообщает «Интерфакс».

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46 процентов респондентов назвали насилие и суицид, 41 процент отметили алкоголь и наркотики, 34 процента посчитали, что недопустимо петь о сексе и половых отношениях. 19 процентов россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.