Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

В России больше всего любят слушать попсу и шансон

В России больше всего любят слушать попсу и шансон
Фото: ru.depositphotos.com

Почти 70 процентов россиян слушают музыку ежедневно или через день, при этом большинство из них предпочитает отечественную попсу или шансон. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Среди участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон – за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка, ее слушает 22 % опрошенных.

Любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров – за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. Второе место разделили Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Граждане в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова, сообщает «Интерфакс».

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46 процентов респондентов назвали насилие и суицид, 41 процент отметили алкоголь и наркотики, 34 процента посчитали, что недопустимо петь о сексе и половых отношениях. 19 процентов россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.

Просмотров всего: 113

#музыка

распечатать


Общество 2

100 лет назад родилась «первая леди джаза» Элла Фицджеральд
В России и мире 3

ВЦИОМ: 75 % россиян поддерживают отказ Первого канала транслировать «Евровидение-2017»
В России и мире

В украинском «Голосе» победил настоятель Троицкого храма
Происшествия 61

Двоих благовещенцев будут судить за песню с призывами убивать полицейских
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь