Спасатели вернули электроснабжение в Амурскую областную больницу

На прошлой неделе Амурский центр ГЗ и ПБ провел тренировку на территории областной клинической больницы. Спасатели поисково-спасательного отряда обеспечили медучреждение резервным электроснабжением во время чрезвычайного происшествия.

Легенда учений была следующая: из-за плохой погоды и понижения среднесуточной температуры воздуха до минус 38…42 в Благовещенске произошли аварии на электро-, тепло- и водосетях, некоторые автобусные маршруты не вышли в рейс, были отменены авиарейсы.

В Амурской областной клинической больнице произошло аварийное отключение электричества. При запуске резервного электроснабжения дизель-генератор медучреждения вышел из строя, завести его не удалось. В больнице сложилась критическая ситуация.

В 06:30 оперативный дежурный подал сигнал о происшествии. Через 40 минут группа спасателей и транспортного обеспечения Амурского центра ГЗ и ПБ выдвинулась на место аварии. По прибытии сводная группа провела развёртывание резервного генератора и подключила его к стационарным источникам электроснабжения перинатального центра, главного лечебного корпуса № 1 и № 2.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Бориса Чугунова, цель тренировки – отработка практических действий личного состава ПСО по выдвижению к месту аварии, развертывание и запуск дизельной электростанции для обеспечения резервного электроснабжения. «По моему мнению, учения прошли на оценку "хорошо"», – заключил Борис Чугунов.