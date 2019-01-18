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18февраля
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сегодня, 16:58 1

Стало больше подрядчиков, которые смогут проводить капремонт в Приамурье

Стало больше подрядчиков, которые смогут проводить капремонт в Приамурье
Фото: ru.depositphotos.com

Увеличилось число подрядчиков, которые смогут проводить капитальный ремонт в Амурской области. В реестр квалифицированных подрядных организаций были включены еще 8 юридических лиц.

В реестр вошли две организации, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Как говорится в сообщении фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, это ООО ТСО «ГК Вира» и ООО «Раздольненское».

Также в реестр включено две компании, которые могут выполнять работы по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов. Это ООО «Компания «Промпроект» и ООО «Томсктехэнерго-Проект».

Помимо этого, в реестре увеличилось количество юридических лиц, осуществляющих работы по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Также они могут делать ремонт лифтовых шахт. Это ООО «СТМ», ООО «Спецлифтремонт», АО «Кизлярэлектроаппарат» и ООО «Центральное управление ОЛЗ».

В настоящее время в реестре квалифицированных подрядных организаций 95 юридических лиц, которые могут выполнять работы по следующим направлениям:

  1. – осуществление строительного контроля – 4;
  2. – выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 42;
  3. – выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов – 30;
  4. – выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт – 19.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    кормушка отличная все туда в нее лезут

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