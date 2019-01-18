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18февраля
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сегодня, 17:04 2

Амурские полицейские вернули в больницу сбежавшего пациента

Амурские полицейские вернули в больницу сбежавшего пациента
Фото: 28.мвд.рф

В селе Новокиевский Увал пропал пациент социально-медицинского учреждения. 43-летний мужчина ушел из больницы. Он мог погибнуть, но его спасли сотрудники полиции.

Получив обращение работников учреждения, полицейские незамедлительно стали искать пропавшего. Сначала осмотрели все места, где предположительно мог находиться мужчина: проверили подъезды, чердаки и подвальные помещения жилых домов, объехали улицы села и соседних населенных пунктов.

Уже поздним вечером оперуполномоченный уголовного розыска Данил Бубело и инспектор административного надзора Михаил Ширяев обнаружили пропавшего – он успел уйти на четыре километра от села Новокиевский Увал. «Гражданин находился в растерянном, беспомощном состоянии. Полицейские посадили его в автомобиль, накрыли теплым одеялом и отвезли в социально-медицинское учреждение, где передали персоналу», – сообщает амурское управление МВД.

Администрация социально-медицинского учреждения направила на имя начальника межрайонного отдела МВД России «Мазановский» Александра Фролкина письмо, в котором поблагодарила сотрудников полиции за оперативность, профессионализм, неравнодушие и отзывчивость.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Когда уже татупедов от ЛДПР в заксобрании вернут в Усть-Ивановку???

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Мозг

    Когда уже татупедов от ЛДПР в заксобрании вернут в Усть-Ивановку???



    Думаю, что речь шла о Братееве. Что-то исчез парень. Не иначе за побег от интернета отлучили.



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