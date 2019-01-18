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18февраля
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сегодня, 16:40 2

В торговом центре Благовещенска изъяли несколько сот игрушек

В торговом центре Благовещенска изъяли несколько сот игрушек
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Специалисты амурского Роспотребнадзора провели проверку в одном из торговых центров Благовещенска. В результате у индивидуального предпринимателя изъято 320 детских игрушек.

Игрушки находились в продаже без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности, без маркировки на русском языке, что является нарушением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

Было возбуждено административное дело статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

О случаях продажи детских игрушек ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без информации на русском языке можно сообщить по телефону горячей линии: 8(4162)20-20-20.

Специалисты амурского Роспотребнадзора не советуют покупать игрушки в зонах несанкционированной торговли, так как в таких местах чаще всего могут встретиться изделия несоответствующего качества, а также в будущем это может затруднить процесс предъявления претензии.

Согласно Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», перед выпуском в обращение на рынок игрушки обязаны пройти процедуру сертификации, в результате которой на товар выдается сертификат соответствия, содержащий в себе следующие сведения: регистрационный номер сертификата, единый знак обращения продукции на рынке государств Таможенного союза, полное наименование органа по сертификации, полное наименование заявителя, полное наименование изготовителя товара, сведения о продукции, условия и сроки хранения продукции, дата регистрации сертификата и дата прекращения его действия, печать органа сертификации и иное.

По просьбе потребителя, продавец или поставщик обязан предоставить такой сертификат. В случае предоставления копии сертификата, она должна быть заверена подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Также на игрушке – на упаковке, на ярлыке или этикетке – должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

У игрушки не должно быть острых выступающих частей и углов, о которые ребенок может пораниться, цвет должен быть максимально приближен к естественному, так как неестественные цвета могут нарушить представление ребенка о реальном мире, а также напугать его; запах не должен быть стойким и неприятным.

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#дети #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    а рынок и базы китайские не желают проверяющие проверить или не в курсе что там игрушек валом?

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Конкуренты?

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