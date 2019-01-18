Большинство опрошенных на Амур.инфо не любят День всех влюбленных

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное Дню всех влюбленных. На вопрос «День святого Валентина – это праздник для вас?» ответили 1 152 человека. Большинство опрошенных признались в негативном отношении к «валентину».

Читателям предлагалось выбрать понравившийся вариант из предложенных редакцией или написать свой ответ. Готовые ответы делились поровну: четыре утвердительных, столько же отрицательных. Оказалось, что тех, кто не празднует 14 февраля, намного больше.

Отрицательные ответы набрали в общей сложности 786 – большинство – голосов, которые распределились следующим образом: «Нет, это не наш праздник», – ответили 379 респондентов (32,9 % от общего количества участников опроса). «Нет, не понимаю, для чего он нужен», – признались 185 опрошенных (16,1 %). «Нет, это просто развод на деньги», – уверен 151 человек (13,1 %). А 71 участник голосования (6,2 %) признался в том, что празднуют День Петра и Февронии.

Набралось всего 222 ответа со словом «да». Наибольшей популярностью пользовался вариант «Да, это еще один повод выразить свои чувства любимой/любимому», – его выбрали 175 человек (15,2 %). «Да, это своеобразный праздник, таких больше нет», – считают 29 респондентов (2,5 %). «Да, только жаль, что это не выходной день», – поделились 16 опрошенных (1,4 %). И всего два человека выбрали вариант «Да, всегда основательно к нему готовлюсь». Хочется надеяться, что это ответ двух влюбленных друг в друга человека.

139 человек (12,1 %) признались, что им все равно. Пять участников опроса предложили свои варианты, один из которых нейтральный, три можно отнести к условно негативным, а еще один – безусловно позитивный.

«Праздник как праздник. Кто хочет, тот празднует. А кто не хочет, не обращает внимания», – выразил мнение респондент. «Это церковная зараза», – написал следующий. «Вопросник странный», – отметил третий. «Это праздник гомосексуалистов, так как святой Валентин писал любовное письмо римскому солдату», – поделился знанием аноним. «Меня зовут Валентина, и в этот день у меня родилась дочь», – поставила светлую точку участница голосования.

На Амур.инфо открылось очередное голосование на тему: «Как вы относитесь к тому, что РПЦ призывает наделить эмбрион субъектом права и тем самым оправдать запрет на аборты?».