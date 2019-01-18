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18февраля
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Большинство опрошенных на Амур.инфо не любят День всех влюбленных

Большинство опрошенных на Амур.инфо не любят День всех влюбленных
Фото: ru.depositphotos.com

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное Дню всех влюбленных. На вопрос «День святого Валентина – это праздник для вас?» ответили 1 152 человека. Большинство опрошенных признались в негативном отношении к «валентину».

Читателям предлагалось выбрать понравившийся вариант из предложенных редакцией или написать свой ответ. Готовые ответы делились поровну: четыре утвердительных, столько же отрицательных. Оказалось, что тех, кто не празднует 14 февраля, намного больше.

Отрицательные ответы набрали в общей сложности 786 – большинство – голосов, которые распределились следующим образом: «Нет, это не наш праздник», – ответили 379 респондентов (32,9 % от общего количества участников опроса). «Нет, не понимаю, для чего он нужен», – признались 185 опрошенных (16,1 %). «Нет, это просто развод на деньги», – уверен 151 человек (13,1 %). А 71 участник голосования (6,2 %) признался в том, что празднуют День Петра и Февронии.

Набралось всего 222 ответа со словом «да». Наибольшей популярностью пользовался вариант «Да, это еще один повод выразить свои чувства любимой/любимому», – его выбрали 175 человек (15,2 %). «Да, это своеобразный праздник, таких больше нет», – считают 29 респондентов (2,5 %). «Да, только жаль, что это не выходной день», – поделились 16 опрошенных (1,4 %). И всего два человека выбрали вариант «Да, всегда основательно к нему готовлюсь». Хочется надеяться, что это ответ двух влюбленных друг в друга человека.

139 человек (12,1 %) признались, что им все равно. Пять участников опроса предложили свои варианты, один из которых нейтральный, три можно отнести к условно негативным, а еще один – безусловно позитивный.

«Праздник как праздник. Кто хочет, тот празднует. А кто не хочет, не обращает внимания», – выразил мнение респондент. «Это церковная зараза», – написал следующий. «Вопросник странный», – отметил третий. «Это праздник гомосексуалистов, так как святой Валентин писал любовное письмо римскому солдату», – поделился знанием аноним. «Меня зовут Валентина, и в этот день у меня родилась дочь», – поставила светлую точку участница голосования.

На Амур.инфо открылось очередное голосование на тему: «Как вы относитесь к тому, что РПЦ призывает наделить эмбрион субъектом права и тем самым оправдать запрет на аборты?».

Как вы относитесь к тому, что РПЦ призывает наделить эмбрион субъектом права и тем самым оправдать запрет на аборты?

Положительно, так как считаю аборты убийством

Положительно, женщина создана для продолжения рода

Положительно, люди должны нести ответственность за зарождающуюся жизнь

Положительно, это сохранит здоровье женщины

Отрицательно, церковь не должна вмешиваться в дела государства

Отрицательно, это личное дело каждого, оставлять ребенка или нет

Отрицательно, лучше усилить пропаганду противозачаточных средств

Отрицательно, иногда лучше решиться на аборт, чем потом растить ребенка в нищете / ребенка, который никому не нужен

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#СМИ

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    1 час назад

    ну теперь для чистоты подобного опроса,запилите-ка про 23е и 8е марта(американо-немецких корней как оказалось))

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    жыгулину теперь для чистоты подобного опроса,запилите-ка про 23е и 8е марта(американо-немецких корней как оказалось))


    Ну как про корни поподробней, пожалуйста.

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