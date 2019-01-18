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18февраля
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сегодня, 15:51 0

В Новосибирске хоккеист умер во время матча (видео)

В Новосибирске хоккеист умер во время матча (видео)
Фото: ru.depositphotos.com

В Новосибирске во время хоккейного матча умер вратарь любительской команды. Скончавшемуся спортсмену было 55 лет.

Трагедия случилась в ледовом дворце спорта «Родник» во время встречи между дружинами «Ударник» и «Титаны».

«Умер на льду. Скорая констатировала смерть», – рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР агентству ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося «назначена экспертиза, по результатам проверки будет принято решение».

10 декабря умер Алексей Захаров игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги во время матча с командой ПКС. Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена.

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#происшествия #спорт

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