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18февраля
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сегодня, 15:49 0

Названа причина масштабного отключения электроснабжения в Приамурье

Названа причина масштабного отключения электроснабжения в Приамурье
Фото: ru.depositphotos.com

В пресс-службе ДРСК ИА «Амур.инфо» предоставили полную информацию, касающуюся масштабного отключения электроснабжения, которое произошло в Амурской области 18 февраля. Ранее сообщалось, что в регионе без света на время остались более 4 тысяч жителей. Как пояснили в ДРСК, отключение затронуло только Селемджинский район.

«В 09:33 произошло отключение воздушной линии Февральск – Коболдо, это стало причиной погашения нескольких подстанций в Селемджинском районе. Под отключение попали села и золотопромышленные предприятия. Из населенных пунктов: Коболдо, Ольгинск, Ивановское, Экимчан, Токур, Огоджа, Златоустовск, Стойба. Через 16 минут провели переключение по резервной схеме, и большинство потребителей запитали. Без электроснабжения остались Стойба и Маломыр (предприятие).

Сразу после отключения были направлены две бригады – одна на подстанцию для проведения переключений (потому что она удаленно находится, 100 километров до нее нужно было добраться), другая – на осмотр линии, выяснять, что произошло. В 11:55 произвели подключение, подключили Стойбу и Маломыр. В 12 с лишним часов бригада обнаружила повреждение на линии Февральск – Коболдо. Произошел обрыв провода по причине работ – рядом с нашей линией ведется строительство другой линии, работают подрядчики, они проводили какие-то работы и оборвали провод.

В 14:50 мы восстановили провод, аварийно-восстановительные работы на линии проведены. Сейчас идет перевод с резервной на нормальную схему электроснабжения. Потребители уже ничего не заметят», – рассказали агентству в пресс-службе.

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#происшествия #энергетика

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