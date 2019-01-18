В Белогорске бульдозер свалился с платформы грузовика (видео)

В Белогорске с платформы грузовика свалился бульдозер. Это произошло во время транспортировки тяжелой техники, при повороте с улицы Партизанской на Набережную.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили факт аварии. Информации о пострадавших нет.

Видео с места необычного ДТП опубликовали в Инстаграме. «Ничего удивительного, один из самых опасных поворотов в нашем городе», – написал комментатор. «Чем он опасен? 90 градусов угол поворота, как и на всех перекрестках. Скорость снижать надо...» – ответил следующий. О том, мог ли многотонный грузовик с многотонным же грузом превысить безопасную скорость, в обсуждении не говорится. «Говорят, он недавно уже попадал в подобное ДТП, этот же трал», – высказался еще один респондент.