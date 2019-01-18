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Врач похудел ради пациентов на 82 килограмма

Врач похудел ради пациентов на 82 килограмма
Фото: ru.depositphotos.com

В Великобритании парамедик похудел на 82 килограмма, чтобы подавать правильный пример своим пациентам. Мужчина, вес которого составлял 158 килограммов, постоянно потел и чувствовал дискомфорт при общении с пациентами.

Майлз Брайерс (Miles Bryers) постоянно страдал от одышки, которая у него появилась из-за избыточного веса. Эта проблема особенно осложняла его жизнь, так как он работал в службе скорой помощи East Midlands Ambulance Service, где нужно было постоянно и быстро двигаться.

Британец питался пиццами, бургерами и шоколадными батончиками, запивая вредную пищу энергетическими напитками. «Я всегда работал на полную мощность, но часто сталкивался с трудностями. Бывают случаи, когда парамедики должны нестись сломя голову ради спасения больного. В такие моменты я прибегал к пациенту разбитым», – рассказывает мужчина.

Брайерс чувствовал, что подавал плохой пример пациентам, и понял, что нужно привести тело в форму. Он отказался от фастфуда, ему удалось сбросить 30 килограммов, однако он посчитал, что этого мало и стал также заниматься спортом.

Мужчина строго придерживался рекомендованного плана питания и тренировок и выработал определенный режим. «Все кардинально изменилось. Я поставил себе цели, начал их реализовывать, и с тех пор не отступаю от намеченного курса. Для меня все сработало как нельзя лучше», – пояснил 24-летний врач.

Британец выразил надежду, что его внешний вид и история трансформации вдохновит хотя бы одного человека начать следить за своим здоровьем. Он уверен, что парамедик должен не просто выполнять свою работу, а придерживаться определенного распорядка жизни, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье

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