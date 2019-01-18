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18февраля
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сегодня, 15:25 0

До соединения частей моста Хэйхэ – Благовещенск осталось 200 с лишним метров

До соединения частей моста Хэйхэ – Благовещенск осталось 200 с лишним метров
Фото: biang.ru

Китайские строители моста Хэйхэ – Благовещенск надвинули пролетные строения на 280 метров. Им осталось 200 метров до места соединения с российской стороной, сообщает Biang.ru, со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Работы ведутся в соответствии с графиком, соединение китайской и российской частей моста планируется в конце марта этого года.

«Мы используем трехмерный способ надвижки. В этой работе очень важна точность. Благодаря этому способу мы можем контролировать процесс надвижки с продольной и поперечной стороны, вплоть до миллиметра», – заявил в интервью телеканалу техник проекта строительства TJ автомобильного моста через Амур Чжан Вэньюэ.

Фото: телевидение Хэйхэ

Работы по надвижке пролетных конструкций ведутся при содействии компании China Railway Shanghaiguan Bridge Group. Она подключилась к строительным работам с сентября 2018 года. Компания разработала детальный план строительства моста с учетом низких температур в Хэйхэ зимой.

«В настоящее время вся ситуация со строительством моста под контролем и все идет очень хорошо. Мы добились желаемых результатов. Температура под теплоизоляционными навесами колеблется в пределах плюс 20...25 градусов», – сказал заместитель начальника проекта строительства моста Хэйхэ – Благовещенск Лю Синь.

Как сообщало Амур.инфо, месяц назад на строительной площадке на российской стороне прошло выездное совещание с участием губернатора Амурской области Василия Орлова и министра по развитию ДФО Александра Козлова.

К тому времени были выполнены работы по возведению четырех опор моста через Амур из пяти, две стадии надвижки пролетного строения от опоры № 10 до опоры № 7. Велись работы по сборке пролетного строения третьей стадии, устройству временных опор и подготовка к стыковке пролетного строения российской и китайской частей, которая намечена на март 2019 года. К моменту ввода в эксплуатацию моста весной 2020 года должны быть готовы и 11 километров подъездных путей, которые включают мост через протоку Каникурганскую и три транспортные развязки.

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#Китай #строительство

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