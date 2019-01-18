В Серышевском районе горит дом (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места пожара. «В Бочкарёвке горит дом», – проинформировал инстаграм-паблик dtp_belogorsk. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ведомстве, 18 февраля загорелся одноэтажный жилой дом в селе Бочкарёвка Серышевского района. Сообщение о происшествии поступило примерно в 14:50. «На месте работают два пожарно-спасательных формирования – 6 человек, 2 автоцистерны», – сообщили агентству.

Информации о возможных пострадавших пока нет. В социальных сетях пишут, что в доме могли находиться дети.

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk