Амурчане победили в первенстве ДФО по рукопашному бою

В Благовещенске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по рукопашному бою. Соревнования, в которых участвовали 230 спортсменов, принял Дальневосточный государственный аграрный университет.

Участников поделили по возрастным категориям: 12–13, 14–15, 16–17, 18–20 лет, всего восемь команд. В командном зачете победили спортсмены Амурской области, на втором месте борцы из Приморского края, на третьем – из Хабаровского края.

Впервые в первенстве ДФО участвовали новые дальневосточники – представители Забайкальского края и Бурятии, которые составили серьезную конкуренцию хозяевам, но не смогли пробиться в призеры в общекомандном зачете, поскольку приехали небольшими составами, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.

Специальными призами были отмечены: Эркен Мурзаев из Белогорска как лучший тренер, Магомед Магомедов из Серышева за лучшую технику и благовещенец Денис Тепляков, награжденный за волю к победе.

Кроме спортивных поединков, были представлены показательные выступления курсантов военно-патриотического объединения «Россия» имени Сергея Кареева.