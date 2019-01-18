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В Тындинском линейном отделе транспортной полиции сменился начальник

В Тындинском линейном отделе транспортной полиции сменился начальник
Фото: пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте

Заместитель начальника УТ МВД России по ДФО представил личному составу начальника Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте. На эту должность назначен подполковник полиции Роман Ефимов.

Заместитель начальника управления на транспорте МВД России по ДФО полковник внутренней службы Александр Духанов представил личному составу Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте нового начальника подполковника полиции Романа Ефимова.

В органах внутренних дел Роман Владимирович служит 25 лет, начинал службу с должности милиционера по сопровождению поездов. За годы службы Роман Ефимов неоднократно награждался ведомственными наградами.

Также заместитель начальника УТ МВД России по ДФО поздравил личный состав с профессиональным праздником – 100-летием со дня образования органов внутренних дел на транспорте, сообщает пресс-служба Тындинского ЛО МВД России на транспорте.

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