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18февраля
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В Приамурье из-за аварии без света остались более 4 тысяч человек

В Приамурье из-за аварии без света остались более 4 тысяч человек
Фото: pixabay.com

18 февраля в Амурской области произошла авария на воздушной линии 110 кВ «Февральск – Коболдо». Это привело к временному отключению от энергоснабжения более 4 тысяч жителей.

«В 09:33 (03:33 мск) действием мгновенной токовой отсечки отключилась первая цепь тупиковой ВЛ 110 кВ "Февральск – Коболдо" с неуспешными автоматическим повторным включением», – цитирует «Интерфакс – Дальний Восток» Минэнерго России.

Как отмечается, в результате были обесточены подстанция 110 кВ (поселки Стойба, Коболдо, Маломыр, Албын) и подстанция ПС 35 кВ (восемь поселков).

Без электроснабжения оставались часть бытовых потребителей в Селемджинском районе (около 4,1 тысячи человек), промышленные предприятия.

«Через 15 минут часть потребителей была запитаны от второй цепи воздушной линии 110 кВ "Февральская – Коболдо". Без электроснабжения остаются около 780 человек», – пишет «Интерфакс».

В пресс-службе ДРСК ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время электроснабжение всех сел восстановлено.

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#происшествия #энергетика

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